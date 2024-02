Duże utrudnienia dla kierowców pod Warszawą. Rolnicy zablokowali Mazowsze

Trwa protest rolników na Mazowszu. Jak przekazała w piątek Komenda Stołeczna Policji, tuż po 12:00 na trasę DK60 w miejscowości Wierzbica wjechała kolumna 200 pojazdów rolniczych, które przemieszczają się w kierunku Serocka.

Duża grupa pojazdów rolniczych pojawiła się w miejscowości Stojadła. "Dk 50 zablokowana od ronda w miejscowości Stojadła do miejscowości Arynów. Na miejscu policjanci WRD kierują ruch na wyznaczone objazdy" - podała na platformie X stołeczna policja.

Protest rolników na Mazowszu. Utrudnienia dla kierowców pod Warszawą

Wcześniej policja informowała, że w miejscowości Ryczołek w kierunku trasy S2 od strony Węgrowa przemieszcza się duża liczba ciągników rolniczych oraz, że możliwe są tam utrudnienia w ruchu pojazdów. Zablokowany jest także wjazd od strony Płońska do Warszawy. Na kierowców jadących przez DK 60 pomiędzy Dreglinem a Glinojeckiem czekać będą utrudnienia od godz. 10.00 do 14.00.

Informowano, że na Mazowszu kierowcy mogą m.in. zostać zatrzymani przez rolników przy Mińsku Mazowieckim - między Trzebuczą, fragment A2 i dk92 przez Kałuszyn do Stojadeł i stąd przez dk50 do ronda Arynów. Utrudnienia mogą dotknąć też podróżujących od Kacic k. Pułtuska dk61 w przez Serock i Wierzbicę do Jabłonny.

Rolnicy sprzeciwiają się niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy i importowi ukraińskiego zboża. Nie zgadzają się także z planami wprowadzenia Zielonego Ładu przez Unię Europejską do 2050 roku.

Źródło: Radio ZET/PAP/Policja