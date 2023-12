Ostatni miejski sylwester w Warszawie odbył się na placu Bankowym w 2019 roku. Na imprezie organizowanej przez TVN wystąpili wówczas m.in. Bajm, Edyta Górniak, Perfect, Reni Jusis, Baranovski, Natalia Szroeder czy Pectus. - Nie planujemy miejskiego sylwestra, ponieważ sytuacja finansowa sprawia, że duże środki, które trzeba byłoby przeznaczyć na to wydarzenie, żeby była to impreza z prawdziwego zdarzenia, w obecnych czasach trzeba przeznaczyć na inne potrzeby - mówiła jeszcze w październiku rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

"Cichy sylwester" w Warszawie

Od kilku lat w stolicy nie ma także pokazu fajerwerków. Zamiast tego od 2018 roku miasto organizuje w noc sylwestrową pokaz laserów. W tym roku ratusz zamiast głośnych wystrzałów o północy proponuje zimne ognie i kubek zimowej herbaty w ręce, a zamiast garniturów i szpilek – ciepłe, wygodne ubranie i buty. To zapowiedź tegorocznego sylwestra w Dzielnicy Wisła, który rozpocznie się 31 grudnia o godz. 12 na bulwarze gen. Pattona.

W dzień przygotowano warsztaty, gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych. Wieczorem natomiast można liczyć na sporo niespodzianek dla starszych "dzieci". Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników muzyki i tańca, a od godziny 21 na niewielkiej oświetlonej scenie na plaży będzie można zobaczyć występy artystów grających akustyczne covery.

W sprawie przygotowań przed sylwestrem apelowali wcześniej rani Warszawy. Komisja Ochrony Środowiska Rady Warszawy przyjęła 11 grudnia stanowisko w sprawie nieużywania środków pirotechnicznych podczas wieczoru sylwestrowego 2023/2024. - Będziemy nadal zwracać się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych, takich jak fajerwerki czy petardy, podnosząc argumentację zagrożenia i traumy, jaką mogą wywołać u zwierząt – informowała radna Renata Niewitecka, szefowa komisji.

Co roku przez fajerwerki cierpią zwierzęta w mieszkaniach i domach, ale i te zamieszkujące schroniska czy ogrody zoologiczne. Schronisko na Paluchu zaapelowało, żeby 31 grudnia zadbać o swoich pupili:

Załóż bezpieczne szelki, przypnij adresówkę

Nie spuszczaj ze smyczy

Zapewnij bezpieczne, jak najcichsze miejsce

W razie potrzeby wspomóż lekami

Bądź blisko i wspieraj

Zakaz fajerwerków w stolicy? "Niech je sobie wsadzą w tyłek"

Warszawiacy coraz częściej wybierają sylwestra bez huku i tłumów. - Ludzie po alkoholu z petardami to zły pomysł. Kiedyś na osiedlu dostałam odłamkiem petardy w rękę - powiedziała portalowi RadioZET.pl pani Anna. Sama ma kota, więc wie, że ostatnia noc w roku jest trudna dla zwierząt. - Nie wiedzą, co się dzieje, boją się, dzikie zwierzęta umierają na serce, nie mają gdzie się schronić - dodała.

- Czy ludzie mają pojęcie, jak cierpią zwierzęta? Naprawdę do dobrej zabawy konieczny jest huk? Jestem totalną przeciwniczką sylwestra z fajerwerkami - mówiła nam pani Sylwia. - Oderwane palce i inne tragedie. Naprawdę lekarze mają co na SOR-ach robić - oceniła. Mieszkanka Warszawy tuż po sylwestrze, którego jej pies bardzo przeżył, trzęsąc się całą noc, była świadkiem nieodpowiedzialnego zachowania sąsiada. - Ojciec trzy metry od bloku pokazywał małemu synkowi, jak strzelać petardy. Dziecko stało metr dalej. Pies oczywiście wystraszył się kompletnie - relacjonowała.

Nasza rozmówczyni poprosiła potem mężczyznę, żeby przyszedł do niej do mieszkania i "pokazał synowi, jak pies boi się fajerwerków, bo to jest lepsza nauka dla syna". - Oczywiście udawał, że nie słyszał, a dziecko stanęło jak wryte - dodała. Teraz apeluje do rodziców, by zapewnili bezpieczeństwo dzieciom, a nie uczyli je patologii.

Równie ostro na temat głośnego świętowania sylwestra wypowiada się pani Patrycja. - Moje zdanie jest takie, że jak ktoś chce odpalać fajerwerki, to niech je sobie wcześniej wsadzi w tyłek. Uważam, że jest to prymitywna rozrywka, z której można zrezygnować, a korzyści z takiej rezygnacji jest wiele - dla zwierząt, bo nie ma hałasu, dla ludzi, bo nie ma rannych, i dla planety, bo jest mniej śmieci - podsumowała.

Źródło: Radio ZET