Syreny alarmowe 1 sierpnia 2023 w Warszawie. "Zatrzymajcie się"

Syreny 1 sierpnia w Warszawie

Syreny alarmowe wyją 1 sierpnia o godzinie 17:00 (godzina "W"). To hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. W tym roku mija 79 lat od jego wybuchu.

Syreny zostają tego dnia włączone w Warszawie i na terenie całego województwa mazowieckiego - zdecydował wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. - W ten tradycyjny już sposób, mieszkańcy województwa będą mogli symbolicznie uczcić pamięć patriotycznego zrywu mieszkańców Warszawy w walce z niemieckim najeźdźcą - mówi wojewoda.

Nadany zostanie jednominutowy, ciągły sygnał dźwiękowy. Jednocześnie uruchomienie syren zostanie przeprowadzone w formie testu systemu powiadamiania i alarmowania.

Powstanie Warszawskie. W tym roku 79. rocznica

Kilka dni przed rocznicą Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewcz oraz Janusz Komorowski z Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK podpisali apel o godne uczczenie 79. rocznicy Powstania Warszawskiego.

"Apelujemy do mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu. Zatrzymajcie się w samochodach, przystańcie na chwilę na chodnikach i na ścieżkach rowerowych, bądźmy razem w tym niezwykłym momencie" - napisali. "Oddajmy cześć bohaterkom i bohaterom powstania, zarówno żołnierzom jak i cywilom, tym, którzy stanęli do walki jak i niewinnym ofiarom" - zaapelowali Powstańcy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że w tym roku podczas rocznicy "będziemy mówić o wierności swoim poglądom, ideałom, wartościom, ale również o przyjaźni i koleżeńskości". "Mimo że coraz bardziej się oddalamy od samego wydarzenia, to będzie ono dla nas zawsze bardzo istotne i będzie w DNA każdej warszawianki i warszawiaka" - dodał.

Uczestniczka Powstania Halina Rogozińska powiedziała, że jest jej miło, że ludzie chcą czcić dzień Powstania Warszawskiego. - To bardzo ważne. Napisałam nawet odezwę do młodzieży na ten temat i wiem od nauczycieli, że to przemawia do młodzieży - mówiła.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewcz, powstańcy warszawscy: Janusz Komorowski i Halina Rogozińska, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski oraz radny m.st. Warszawy Sławomir Potapowicz podczas konferencji prasowej nt. obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ‧ fot. PAP/Radek Pietruszka ‧ fot. PAP/Radek Pietruszka

Zaraz po godzinie "W" w większości miejsc pamięci, tam, gdzie są tablice upamiętniające wydarzenia Powstania Warszawskiego, warty wolontariuszy będą rozdawać pamiątkowe kotwiczki, znaczki. Miejsca pamięci są zaznaczone na mapie opublikowanej na stronie MPW. Również 1 sierpnia, jak co roku, odbędzie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek.

Powstanie Warszawskie

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

RadioZET.pl/PAP