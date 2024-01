Dzieło zostało skradzione w 2005 r. w Warszawie z kolekcji prywatnej i zarejestrowane w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. To pozwoliło na jego odnalezienie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Skradziony i odzyskany rysunek wpisany do rejestru zabytków

Zaangażowane w sprawę krajowe organy ścigania ustaliły, że niedługo po kradzieży rysunek prawdopodobnie został wywieziony do Niemiec. Następnie trafił na międzynarodowy rynek dzieł sztuki. W 2010 r. został zakupiony do zbiorów National Gallery of Art w Waszyngtonie. Konserwator przekazał, że rysunek odzyskano dzięki współpracy resortu kultury z Federalnym Biurem Śledczym.

Uroczysta prezentacja dzieła (jako jednego z szeregu odzyskanych w procesie restytucji przez stronę polską) odbyła się 1 października 2023 r. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. 6 listopada został przekazany prawowitemu właścicielowi.

Dzieło barokowego mistrza Melchiora Steidla

"Rysunek, posiada wybitne wartości artystyczne, historyczne i naukowe jako dzieło barokowego mistrza Melchiora Steidla. Prezentuje wysoką wartość artystyczną, szczególnie pod względem kompozycyjnym i plastycznym. Jest przykładem rysunku z początku XVIII w. (1704 r.). Stanowi unikatowe materialne świadectwo sakralnej sztuki barokowej" - podkreślił konserwator.

Dodał, że dzieło stanowi też wartość naukową, dając możliwość pogłębienia studiów nad techniką i ikonografią sztuki malarskiej epoki baroku, a także prześledzenie procesu twórczego, którego element stanowiły szkice projektowe. "Wartość naukowa i historyczna dzieła wiąże się także z twórczością i indywidualnym stylem wybitnego artysty Melchiora Steidla" - zaznaczył.

Melchior Steidl (1657-1727) był niemieckim malarzem. Wykonywał freski w Dolnej i Górnej Austrii, m.in. w klasztorach benedyktynów w Kremsmuenster (1696) i Lambach (1698-99). Przeniósł się następnie do Bawarii, gdzie pracował w kościele karmelitów w Straubing w 1702 r. oraz w katedrze w Regensburgu w 1704 r. Steidl wykonywał freski w Monachium i w Augsburgu, będąc jednym z ważniejszych przedstawicieli tamtejszej szkoły malarskiej.