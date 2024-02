Trzaskowski kandydatem na prezydenta w Warszawie "tak na niby"? Jest głos z KO

Małgorzata Kidawa-Błońska była pytana na antenie Radia ZET o to, czy Donald Tusk powinien ubiegać się o urząd prezydenta. Odpowiedziała krótko: "Teraz nie". Marszałek Senatu odniosła się także do słów Marka Sawickiego (PSL-TD). W niedzielę mówił on w TVN24, że może się wydawać, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem na prezydenta w Warszawie "tak na niby, bo za chwilę wystartuje do wyborów prezydenckich".

Kidawa-Błońska o kandydowaniu Trzaskowskiego. "Nikt nie podważa tego wyboru"

"Otóż zdziwicie się, kandydatem na prezydenta Warszawy pan Trzaskowski jest na poważnie i na całą kadencję, a kandydatem Koalicji Obywatelskiej (na prezydenta Polski) będzie zupełnie kto inny. Kto? Właśnie ten, który zapowiadał wcześniejsze wybory parlamentarne, jestem o tym przekonany" - stwierdził Sawicki. Na pytanie, czy jego zdaniem to właśnie Tusk będzie kandydatem w wyborach prezydenckich, odparł: "Tak jest. Nie Trzaskowski, tylko Donald Tusk".

- Bardzo lubię pana Sawickiego, ale KO sama decyduje, kto będzie naszym kandydatem. Cieszę się, że Donald Tusk jego dla niego autorytetem, ale my zdecydujemy. Jest decyzja, naszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski – komentowała w Radiu ZET wiceszefowa PO. Zaznaczyła, że w jej ugrupowaniu nikt nie podważa tego wyboru. - Jesteśmy skoncentrowani na naprawie państwa – dodała. Pytana przez Bogdana Rymanowskiego, który z kandydatów ma lepsze cechy charakteru na prezydenta, Kidawa-Błońska odpowiedziała: "Każdy jest inny i każdego prezydentura byłaby kompletnie inna, ale takiej dyskusji w Platformie nie ma".

Najpierw wybory samorządowe. Kontrkandydatem w PiS Tobiasz Bocheński

Marszałek Senatu zaznaczyła, że Rafał Trzaskowski najpierw będzie ubiegał się o reelekcję na urząd prezydenta Warszawy w nadchodzących wyborach samorządowych. Pytana o to, czy kandydat PiS na to stanowisko, Tobiasz Bocheński, może zagrozić obecnemu prezydentowi stolicy, odpowiedziała: - Każdego kandydata należy traktować bardzo poważnie. Chociaż nie wiem, co powiedzą kibice piłkarskich klubów, kiedy dowiedzą się, że ich prezydent jest kibicem innego klubu, z innego miasta (z Łodzi - przyp. red).

Bocheński zarzuca Trzaskowskiemu, że konsultacje społeczne z mieszkańcami Warszawy są fasadą. - Te konsultacje są przeprowadzane. Mieszkańcy mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w mieście. - Czy Strefa Czystego Transportu była dobrze konsultowana w Warszawie? - pytał Bogdan Rymanowski. - Jest cały czas konsultowana. Wiem, że to budzi wielkie emocje, ale wiem też, że w polskich miastach, m.in. w Warszawie, oddychamy powietrzem, które wpływa na nasze zdrowie i trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą nam i przyszłym pokoleniom żyć jak najdłużej - stwierdziła Kidawa-Błońska.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura zaplanowana jest na 21 kwietnia.

Źródło: Radio ZET