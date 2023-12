Metro w Warszawie się rozbudowuje. Teraz czas na trzecią linię. Budowa M3 powinna ruszyć w 2028 roku. Pierwsi pasażerowie pojadą nią kilka lat później - poinformował stołeczny ratusz. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazał, że w ciągu najbliższych kilku dni ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie pierwszego etapu trzeciej linii metra.

Trzecia linia metra w Warszawie. Ruszają prace projektowe

Nowy odcinek łączyć będzie się z istniejącą siecią metra na stacji Stadion Narodowy i obejmie budowę 6 stacji:

Dworzec Wschodni,

Mińska,

Rondo Wiatraczna,

Ostrobramska,

Nowaka-Jeziorańskiego,

Gocław.

Włodarz Warszawy podkreślił, że dalsza rozbudowa sieci metra to priorytet miasta. - Nie bez powodu stanowi ona największą pozycję wśród inwestycji w budżecie na rok 2024 - zaznaczył.

Chcemy, żeby Warszawa była nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także wymarzonym miejscem do życia. Budowa kolejnych linii metra ma tu kluczowe znaczenie, bo komunikacja jest jedną z najważniejszych usług, jakie świadczymy naszym mieszkańcom. Trzecia linia metra jest kolejną inicjatywą, podejmowaną z myślą o Pradze i mieszkańcach prawobrzeżnej Warszawy. - Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Nowa linia zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od kilku lat stacji Stadion Narodowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Mieszkańcy podzieleni ws. trzeciej linii metra

M3 zaplanowana jest z myślą o 180 tysiącach mieszkańców Pragi-Południe. Metro zapewni również sprawną obsługę komunikacyjną dużych osiedli – Gocławia, Grochowa i Kamionka. Dzięki temu mieszkańcy drugiej – pod względem liczby mieszkańców – dzielnicy Warszawy będą mogli dotrzeć do centrum miasta już w ok. 17 min. Ratusz podał, że z pierwszego odcinka linii M3 w ciągu doby korzystać będzie ponad 315 tys. pasażerów. W samym tylko szczycie porannym będzie to ponad 26 tys. osób.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Warszawy na Facebooku

Co o planach budowy trzeciej linii metra sądzą warszawiacy? Ich głosy są podzielone. "Czekamy. Bardzo ważne dla Pragi-Południe" - napisała jedna z mieszkanek prawobrzeżnej Warszawy. "M4 to powinien być priorytet, prognozy mówią o 3 razy większej liczbie pasażerów niż na M3" - dodał kolejny komentujący pod postem na facebookowym profilu Metro Warszawskie. "Metro z ominięciem centrum. Absurd" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Źródło: Radio ZET/um.warszawa.pl/PAP

(4)

zobacz galerię