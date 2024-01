Ścisnął mróz i od razu awaria za awarią. Odwołane i opóźnione pociągi

Pogoda daje się we znaki mieszkańcom Warszawy i woj. mazowieckiego. Rano we wtorek termometry pokazują -13 st. W nocy było jeszcze zimniej. W stolicy mamy awarię za awarią.

Szybka Kolej Miejska przekazała w mediach społecznościowych, że z powodu awarii taboru pociąg linii S2 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 7.57) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna.

Z kolei ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 9:08) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina nie odjechał pociąg kursujący na odcinku Sulejówek Miłosna - Warszawa Rembertów.

Utrudnienia na kolei w Warszawie i okolicach. Wszystko przez mróz

Wcześniej informowano o problemach na innych trasach. Odwołano pociąg ze stacji Otwock (odjazd o godz. 7:26) do stacji Pruszków na odcinku Warszawa Gocławek - Pruszków. Ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 9:33) do stacji Otwock został odwołany skład na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia.

Informowano także, że z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Okęcie na odcinku Piaseczno - Warszawa Służewiec występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. "Pociągi SKM linii S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S4 nr 97304/5 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 6:20) do stacji Zegrze Południowe został odwołany w całej relacji; nr 97206/7 ze stacji Zegrze Południowe (odjazd o godz. 8:19) do stacji Piaseczno został odwołany w całej relacji" - brzmiał komunikat SKM.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że "z przyczyn technicznych do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu linii S4. Możliwe opóźnienia oraz odwołania kursów".

Źródło: Radio ZET/SKM/WTP