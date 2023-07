15-latek wypchnięty z tramwaju, bo miał tęczową frotkę. Szokująca reakcja policjanta

Do zdarzenia, które opisała stołeczna "Gazeta Wyborcza", doszło 17 czerwca ok. godz. 19 po Paradzie Równości w Warszawie. Wracający z niej 15-letni Józef był świadkiem napastliwego zachowania jednego z pasażerów w stosunku do młodych ludzi, którzy również mieli uczestniczyć w wydarzeniu. Miał ich wyzywać i opluwać.

15-latek wypchnięty z tramwaju za tęczową frotkę

Gdy chłopak zwrócił uwagę mężczyźnie, ten przekierował swoją agresję na niego. - Wtedy zauważył, że ja też mam tęczową frotkę i swoją złość skierował na mnie. Wyzywał mnie, że jestem "pier... pedałem", że sobie "ch... w dupę wsadzamy" - relacjonował nastolatek. Następnie agresor użył wobec niego siły fizycznej i wypchnął go z pojazdu.

Józefowi udało się z powrotem wejść do autobusu. Wezwał straż miejską, a także poprosił o interwencję policjantów, którzy stali niedaleko przystanku. Funkcjonariusze wyprowadzili napastnika z tramwaju i wysłuchali jego wersji wydarzeń. Następnie rozmawiali z Józefem. Jeden z mundurowych powiedział mężczyźnie, że ma przeprosić nastolatka i poradził, by obaj podali sobie ręce na zgodę.

- Odmówiłem podania mu ręki. Powiedziałem, że chcę, żeby poniósł konsekwencje - opowiadał 15-latek w rozmowie z "Wyborczą". Policjant argumentował, że nie ma podstaw do interwencji, jeśli na ciele poszkodowanego "nie ma wyraźnych śladów pobicia". Dodatkowo, funkcjonariusz próbował wmówić Józefowi, że ten "szuka rozgłosu" i że "był na paradzie, a nie toleruje poglądów innych".

Skarga do stołecznej policji. Interweniuje biuro RPO

W trakcie zajścia zarówno agresor, jak i jego partnerka, mieli cały czas się awanturować. Jak podała "GW", po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna ma ok. promila alkoholu w organizmie. Został zabrany na izbę wytrzeźwień. Zgłoszenie 15-latka nie zostało jednak przyjęte.

Józef nie pozostawił jednak tej sprawy bez konsekwencji. Złożył na policjanta oficjalną skargę w Komendzie Stołecznej Policji. "W moim przekonaniu jego działania miały charakter poniżający. Funkcjonariusz zbierał informacje na temat moich poglądów politycznych, czym naruszył konstytucyjne prawo do prywatności". W kwestii wyjaśnienia tej sprawy do KSP zwróciło się również biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

