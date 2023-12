"Nie daj się nabrać na święta". Groźne oszustwo powraca

W mediach społecznościowych od kilku dni można spotkać się z reklamą bagażu po promocyjnej cenie. Oszuści podszywający się pod profil warszawskiego portu lotniczego oferują walizki za 13 zł.

" Lotnisko Chopina w Warszawie prowadzi sprzedaż zagubionego bagażu, który przeleżał w przechowalni ponad 6 miesięcy. Zgodnie z przepisami powinien on zostać zutylizowany, ale postanowiliśmy sprzedać go za jedyne 13 zł za sztukę" - czytamy na jednym z profili oszustów. Zachęcają oni, by poznać szczegóły i kliknąć "zamów".

Lotnisko Chopina w Warszawie ostrzega przed oszustami

Lotnisko Chopina w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych informuje, że nie prowadzi tego typu akcji. "Ostrzegamy! Ponownie pojawiają się strony podszywające się pod Lotnisko Chopina (Warsaw Chopin Airport) oraz PLL LOT i oferującymi sprzedaż pozostawionych lub zagubionych bagaży. Nie prowadzimy tego typu działań sprzedażowych!" - można przeczytać na profilu warszawskiego portu lotniczego.

Przedstawiciele Lotniska Chopina zachęcają do zgłaszania tego typu ofert jako oszustwo na Facebooku lub próbę wyłudzenia danych finansowych.

- Jak podają oszuści podszywający się pod nasz profil w mediach społecznościowych, link prowadzący do formularza opisuje, że lotnisko to sklep i komis z artykułami używanymi. I tutaj powinna się zapalić czerwona lampka ostrzegawcza, ponieważ lotnisko nie prowadzi takiej działalności - tłumaczyła w Polskim Radiu 24 Anna Dermont, rzeczniczka stołecznego portu.

Źródło: Radio ZET/Lotnisko Chopina/PolskieRadio24