Warszawa nie odpuszcza. Wielka kontrola kierowców. Kto powinien się obawiać?

W akcji wzięli udział stołeczni policjanci razem z funkcjonariuszami z placówki Straży Granicznej w Warszawie. Przeprowadzono ją na Dworcu Centralnym i w jego okolicach. Skontrolowano kilkanaście osób.

Kontrola kierowców "na aplikację" w Warszawie. Kilka osób zatrzymanych

W efekcie zatrzymano za naruszenie przepisów pobytowych w naszym kraju czterech cudzoziemców. Chodzi o dwóch obywateli Gruzji oraz Azera i Tadżyka. "Każdy z mężczyzn, świadcząc usługi jako kierowca, przebywał w Polsce nielegalnie, nie posiadając odpowiedniego, ważnego dokumentu pobytowego" - przekazano w komunikacie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Co grozi teraz zatrzymanym? Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wszczął postępowania administracyjne. Cudzoziemcy zostali zobowiązani do dobrowolnego powrotu z Polski w ciągu 15 dni. Nałożono na nich także zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw strefy Schengen przez okres 6 miesięcy. Każdy z zatrzymanych został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych za naruszenie przepisów pobytowych w Polsce.

To nie koniec tego typu akcji. Straż Graniczna oraz policja kontynuują swoje działania w celu zapobiegania nielegalnemu pobytowi, ochrony rynku pracy dla legalnie pracujących w Polsce oraz zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi.

Źródło: Radio ZET/Straż Graniczna