Światełko do nieba to coroczny, nieodłączny element finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Polskie i zagraniczne sztaby symbolicznie wysyłają w ten sposób pozytywną energię w świat. O której godzinie rozpocznie się światełko do nieba 2024 w Warszawie? Co czeka nas podczas finału WOŚP w stolicy? Oto garść najważniejszych informacji.