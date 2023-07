Tak zginął 4-letni chłopiec. Na jego śmierci zaważyły mniej niż 2 sekundy

Nowe informacje w sprawie śmierci 4-latka, który wpadł pod tramwaj na warszawskiej Pradze-Północ. Pojazd ruszył, ciągnąc za sobą chłopca. Niestety nie udało się go uratować. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko motorniczemu. Robert S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.