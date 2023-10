W mieszkaniu znaleziono ciała. Ofiary miały około 30 lat

Makabryczne odkrycie na warszawskiej Woli. W mieszkaniu przy ul. Burakowskiej znaleziono w środę rano zwłoki kobiety i mężczyzny. Oboje mieli około 30 lat.

- Czynności trwają. Na miejscu pracuje prokurator i ekipa oględzinowa - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Warszawa. Znaleziono ciała kobiety i mężczyzny

Jak podaje "Super Express", wszystko wskazuje na to, że nie były to osoby spokrewnione ze sobą. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do zgonów nie doszło z przyczyn naturalnych. Wśród hipotez śledczych pojawia się motyw rozszerzonego samobójstwa.

"Szczegółowe przyczyny zgonu dwóch młodych osób znane będą jednak dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok" - dodaje SE.pl.