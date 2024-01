Woda odcięła dzieci od szkoły. Ogłoszono trzeci stopień zagrożenia

Powodzie na Mazowszu stwarzają poważne zagrożenie dla mieszkańców wielu miejscowości. W gminie Zabrodzie (powiat wyszkowski) lokalne podtopienia wywołało wystąpienie z brzegów rzeki Bug i Fiszor. Zalane są domy, gospodarstwa i lokalne drogi.

Młynarze w gm. Zabrodzie. Dzieci odcięte od szkoły. Pomagają im strażacy

Strażacy ochotnicy z OSP Zabrodzie pomagają dzieciom z miejscowości Młynarze dotrzeć do szkoły. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać skalę powodzi. "Wesoły autobus. Przewóz dzieci z terenów m. Młynarze do szkoły. W związku z wysokim stanem wody na drodze powiatowej w m. Młynarze w dniu dzisiejszym zastęp z naszej jednostki przewiózł dzieci do szkoły w Zabrodziu - chociaż taki plus dla dzieci w związku z końcem ferii" - czytamy.

Wójt gminy Zabrodzie poinformował w rozmowie z Polsat News, że droga do miejscowości jest zalana na długości 800 metrów. Ponad 100 osób jest odciętych od świata. - Dodatkowo dziś poziom wody jest wyższy przez zator lodowy, który utworzył się przez noc. To kulminacja trudnej sytuacji - przekazał Krzysztof Jezierski.

Pięcioro dzieci w poniedziałek zostało przetransportowanych do szkoły wozem strażackim. Ochotnicy mają pomóc uczniom także we wtorek. Dzieci są zapisane na kurs w obie strony.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Czerwone alerty dla Bugu

"W związku z utrzymującym się na rzece lodem oraz spływem wód opadowo-roztopowych w dolnym odcinku Bugu przewiduje się wahania stanu wody przy przekroczonych stanach alarmowych w Małkini, Wyszkowie i Popowie" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty hydrologiczne trzeciego stopnia dla rzeki Bug obowiązują na odcinku mazowieckim do godzin popołudniowych we wtorek 30 stycznia. Mogą jednak zostać przedłużone.

W sobotę gmina Zabrodzie wydała komunikat. "W związku z wysokim poziomem wody na rzece Bug i Fiszor oraz utrzymującym się ciągłym wzrostem poziomu wody na terenie sołectwa Młynarze zalecamy opuszczenie terenu zagrożonego. Aktualnie brak jest prognoz, które wskazywałyby na spadek poziomu wody w w/w rzekach, w związku z czym trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji na terenie sołectwa Młynarze. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić terenu zagrożonego, proszone są o kontakt ze służbami ratunkowymi pod numerem alarmowym 112" - przekazano.

Źródło: Radio ZET/Polsat News