WOŚP 2024. Jak dotrzeć na Stadion Narodowy? Dla tych osób komunikacja miejska będzie bezpłatna

W niedzielę odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki w tym roku jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Do licytacji w szczytnym celu przyłączył się też warszawski ratusz. Prezydent Rafał Trzaskowski przekaże zwycięzcy licytacji głośnik z Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.

Bezpłatna komunikacja miejska w dniu finału WOŚP w Warszawie. Dla kogo?

Finał WOŚP w Warszawie zostanie zorganizowany na błoniach PGE Stadionu Narodowego. Przez cały dzień będzie też trwała transmisja ze studia telewizyjnego 32. Finału WOŚP. „Każdy może nas tam odwiedzić!” - zachęcają organizatorzy.

Ratusz przypomina, że w dniu finału bezpłatnie z komunikacji miejskiej skorzystają wszyscy wolontariusze WOŚP. Z kolei mieszkańcy będą mogli bez biletu, ale za datek wpłacony na Orkiestrę, pojechać specjalnymi liniami. W niedzielę ulicami Pragi-Południe i Pragi-Północ pojadą autobusy specjalnej linii 32A, a ul. Wiatraczną z Kołem połączy linia tramwajowa 32T.

Wiadomo już, że organizacja finałowego koncertu oraz biegu „Policz się z cukrzycą” będzie wiązała się z wprowadzeniem zmian w ruchu i parkowaniu. Zakaz parkowania wprowadzono na całych błoniach Stadionu Narodowego. Ratusz przekazał, że część ograniczeń przy drogach wewnętrznych – na północy i południu błoni – będzie obowiązywała do poniedziałku, 29 stycznia. Do czwartku 1 lutego (do końca dnia) natomiast nie będzie można parkować obok nasypu kolejowego i stacji Stadion oraz od strony alei Zielenieckiej. Centralna część parkingu będzie niedostępna dla kierowców do soboty, 10 lutego, do końca dnia. Przypomnijmy, w weekend, zarówno 27, jak i 28 stycznia, nie będzie można wjechać w rejon miasteczka WOŚP. Zakazy wjazdu zostaną ustawione od strony ulicy Zamoyskiego, Sokolej i Wybrzeża Szczecińskiego u zbiegu z Siwca.

WOŚP 2024. Bieg "Policz się z cukrzycą” - utrudnienia w ruchu w Warszawie

O godzinie 11:40 z miasteczka WOŚP, usytuowanego niedaleko stacji PKP Warszawa Stadion, wystartują uczestnicy biegu "Policz się z cukrzycą”. Warszawski ratusz poinformował, że "w związku z biegiem o godzinie 11:00 zamknięte zostaną ulice Sokola i Zamoście (od Zamoyskiego do Wybrzeża Szczecińskiego), Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (od ulicy Okrzei do łącznic z mostem Poniatowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie (od Zajęczej do Tamki), Tamka (od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego), a także most Świętokrzyski. Ruch na tych drogach zostanie wznowiony o godzinie 14:00" - czytamy. Z powodu biegu na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 202, 146, 147, 162 (w obu kierunkach), 118 (tylko w kierunku Mariensztatu) i 127 (tylko w kierunku Browarnej).

Światełko do nieba w Warszawie rozpocznie się o godzinie 20:00 na błoniach stadionu PGE Narodowy. Dla tych, którzy będą chcieli uczestniczyć w wydarzeniu, miasto uruchomiło dodatkowe autobusy. "Od 19:30 będą jeździły dodatkowe autobusy linii 509: w kierunku Gocławia z przystanku Rondo Waszyngtona 03 i Winnicy z przystanku Rondo Waszyngtona 04. Z pętli Al. Zieleniecka ruszą też dodatkowe tramwaje. Składy linii 7, z przystanku Al. Zieleniecka 11, pojadą w kierunku Placu Narutowicza. Dla tramwajów linii 26 jadących w kierunku PKP Wola (Wolska) pierwszym przystankiem będzie Al. Zieleniecka 05" - przekazano w komunikacie.

Źródło: Radio ZET/um.warszawa.pl