W OŚP w 2024 roku odbędzie się po raz 31. Hasło Orkiestry to „Płuca po pandemii”, a celem zbiórki jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc po pandemii dla dzieci i dorosłych.

Finał WOŚP jak co roku odbędzie się w Warszawie.

WOŚP 2024: miejsce. Gdzie odbędzie się finał Orkiestry?

Finał WOŚP zostanie zorganizowany na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Przez cały dzień będzie też trwała transmisja ze studia telewizyjnego 32. Finału WOŚP. „Każdy może nas tam odwiedzić!” - zachęcają organizatorzy.

WOŚP 2024 Warszawa: termin, data. O której godzinie rozpocznie się finał?

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Tego dnia koncerty plenerowe na błoniach PGE Narodowego rozpoczną się o godz. 14, a występy w studio telewizyjnym WOŚP od 8:25.

Zebrane podczas finału pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

WOŚP 2024 Warszawa: koncerty. Kto zagra podczas finału Orkiestry?

Na błoniach PGE Narodowego w Warszawie zagrają:

14:00 - Wojtek Szumański

14:30 - Booze & Glory

15:00 - Golden Life

15:30 - Dorosłe Dzieci

16:00 - Proletaryat

16:30 - Luiku

17:00 - Lordofon

17:30 - Pull The Wire

18:00 - Poparzeni Kawą Trzy

18:30 - BOKKA

19:00 - Hoffmaestro

19:30 - Kwiat Jabłoni

19:50 - Tulia

20:00 - Światełko do Nieba

20:15 - Enej

20:50 - Zalewski

21:25 - LemON

W studio telewizyjnym 32. Finału WOŚP zagra:

8:25 - Orkiestra Nadarzyn

9:00 - Pull The Wire

9:54 - Pull The Wire

10:05 - Orkiestra Nadarzyn

11:07 - Orkiestra Policji

11:40 - Golden Life

12:35 - Proletaryat

13:40 - Luiku

15:30 - Kiernozianie

16:05 - Wiktor Dyduła

18:00 - Booze & Glory

18:35 - Wojtek Szumański

20:15 - Dorosłe Dzieci

20:45 - Dorosłe Dzieci

22:00 - Poparzeni Kawą Trzy

22:55 - Voo Voo

