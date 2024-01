Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że przyłącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Zapraszam do serca Warszawy i serca polskiej edukacji. To fantastycznie, że znów możemy być razem – powiedziała Barbara Nowacka, szefowa resortu edukacji, cytowana przez MEN. - Jestem przekonana, że chętnych do wsparcia tej wspaniałej charytatywnej akcji nie zabraknie – dodała.

Barbara Nowacka licytuje dla WOŚP. Ministra edukacji zaprasza na kawę

- Zwycięzcę aukcji zaproszę na serdeczną rozmowę przy kawie do swojego gabinetu – powiedziała ministra. – Przyjdź z rodziną, zabierz ze sobą dzieci, możemy porozmawiać o polskiej szkole, przyszłości polskiej edukacji – podsumowała Nowacka. Licytacja dostępna jest na portalu Allegro: https://allegro.pl/oferta/ministra-edukacji-barbara-nowacka-gramy-wspolnie-z-wosp-15045321479.

Jak podało MEN, do wylicytowania jest spacer z varsavianistą po warszawskim Śródmieściu, następnie zwiedzanie prawie stuletniego gmachu MEN, a na końcu rozmowa przy kawie z szefową MEN "w gabinecie, w którym zachowało się piękne, oryginalne wyposażenie z lat 30. XX wieku". Aukcja zakończy się 9 lutego.

Tematem zaplanowanego na 28 stycznia 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowych, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Fundacja WOŚP została założona blisko 30 lat temu przez Jurka Owsiaka. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy. Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.

Źródło: Radio ZET/PAP