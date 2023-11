Wyłudzili z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24 mln zł. Jest akt oskarżenia

Grupa, która składała się między innymi z producentów owoców i warzyw, pozyskiwała dotacje np. na budowę sortowni i magazynu, korzystając z fałszywych dokumentów, zawyżanych faktur i nieprawdziwych kosztorysów.

"Rafał R. założył grupę R. i od drugiego wniosku dokonywał wyłudzeń refinansowań z ARiMR, przedkładając poświadczające nieprawdę faktury, specyfikacje, protokoły, kosztorysy, które były wystawiane ze »współdziałającymi« z grupą R. oskarżonymi. Wszystkie sprawy były konsultowane z Krzysztofem G., Andrzejem S., Maciejem T." - napisała prokuratura w akcie oskarżenia.

Wyłudzili z ARiMR 24 mln zł. Jest akt oskarżenia

"Nadto szereg osób wspólnie i w porozumieniu współdziałało z oskarżonymi udzielając im pomocy w wyłudzeniu dofinansowań, jak sporządzająca kosztorysy Elżbieta M., czy podpisujący się pod nimi oraz pod protokołami Sławomir K. [...] Oskarżeni Krzysztof G., Andrzej S. oraz Maciej T. »podzielili się« kwotą wyłudzonego dofinansowania z ARiMR, co pozwoliło na wypłatę podwyżek wynagrodzeń i premii w latach 2012-2015 - napisano.

Jeden z opisanych przez śledczych czynów dotyczył budowy wycenionej na kwotę ponad 38 mln zł sortowni. Z ustaleń śledztwa wynika, że zawarta przez spółkę umowa była nierzetelna, a faktury, protokoły i kosztorysy poświadczały nieprawdę co do dat ich sporządzenia, rzeczywistych cen materiałów i usług, które zostały zawyżone oraz co do zakresu rzeczywiście wykonanych świadczonych usług. Zapłata za poświadczające nieprawdę faktury była pozorowana i część pieniędzy została zwrotnie przekazana pod pozornym tytułem zapłaty kaucji.

Oskarżonym grozi od roku do 10 lat więzienia. W trakcie śledztwa prokuratura zabezpieczyła udziały w spółkach a także nieruchomości o wartości ponad 34 mln zł.

Źródło: Radio ZET