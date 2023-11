Na wysokości miejscowości Wymysłów obok Mszczonowa, położonej na południe od Warszawy, w sobotę ok. godziny 19 doszło do tragicznego wypadku na trasie S8. "Z pierwszych informacji wynika, że kierowca jadący w kierunku Katowic stracił panowanie nad kierownicą, zniszczył barierki, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdami poruszającymi się w kierunku stolicy" - poinformował serwis TVN24.pl.

Patrycja Sochacka z policji w Żyrardowie potwierdziła, że doszło do zderzenia 4 samochodów. - Reanimowane było dziecko, niestety nie udało się go uratować. Sześć osób jest w szpitalu - poinformowała w rozmowie z TVN24.pl. Ofiara śmiertelna wypadku to 10-letnia dziewczynka.

Wymysłów. Wypadek na S8. Nie żyje 10-latka

W akcji ratunkowej wziął udział również dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z powodu złych warunków atmosferyznych nie mogły lądować w miejscu wypadku.

Okoliczności tragedii wyjaśni policja i prokuratura. Przez wiele godzin trasa S8 była zablokowana.

Źródło: Radio ZET/TVN24.pl

