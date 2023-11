Poważny wypadek autobusu i bmw. Wiele osób rannych, ogromne utrudnienia

Wypadek autobusu w Warszawie. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że po zderzeniu pojazdu z osobowym bmw rannych zostało sześć osób. Z ustaleń Radia ZET wynika, że najprawdopodobniej kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał w autobus miejski.

Dariusz Klimczak z Radia ZET poinformował, że w najgorszym stanie są osoby, które jechały w bmw. Byli to czterej mężczyźni, trzech z nich było nieprzytomnych. Strażacy musieli rozcinać boczne drzwi, by wyciągnąć ich z auta.

Wypadek autobusu w Warszawie. Uderzył w bmw, są ciężko ranni

Wygląda na to, że bmw zostało uderzone w bok przez autobus. Prawdopodobnie kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy autobusu. Przód autobusu linii 317 jest całkowicie zniszczony. Jego kierowca i jeden pasażer także trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na miejscu wypadku w pobliżu Galerii Mokotów występują poważne utrudnienia w ruchu. KSP podała, że mogą one potrwać ok. trzech godzin, czyli do ok. 16.30.

Źródło: Radio ZET/KSP w Warszawie - Twitter

