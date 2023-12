Wtargnął do sali zabaw pełnej dzieci. Służby w akcji. "To jest przerażające"

Mężczyzna w masce gazowej wtargnął do sali zabaw Emotka przy ulicy Powstańców w Ząbkach pod Warszawą. Historię opisał "Fakt". — Kiedy zobaczyłam tego człowieka, to nogi się pode mną ugięły. Miał na sobie długi płaszcz, na rękach czarne rękawiczki, a na twarzy maskę gazową. Wyglądał strasznie. Przez chwilę zastanawiałam się, co mam robić, bo nie wiedziałam, z jakim zamiarem do nas przyszedł — opowiadała dziennikowi pani Milena.

Właścicielka obiektu przyznała, że nieznajomy przeraził przebywających w sali rodziców. Jedna z matek od razu zareagowała. — Na sali była pani z małym dzieckiem. Jak zobaczyła tego człowieka, to bardzo się wystraszyła. Od razu wzięła swoje dziecko na ręce — relacjonowała rozmówczyni "Faktu". Jak dodała, była gotowa na interwencję, gdyby intruz zdecydował się na nieprzewidziany krok, ponieważ dzieci były pod jej opieką. - Nie pozwoliłabym ich skrzywdzić. Gdyby mężczyzna próbował im coś zrobić, miałam pod ręką szczotkę i na pewno nie zawahałabym się jej użyć — tłumaczyła.

Zamaskowany mężczyzna w sali zabaw w Ząbkach. Rodzice zszokowani

Mężczyznę zarejestrował monitoring. Nieznajomy podszedł do drzwi, zaczął obserwować bawiące się na sali maluchy i dotknął palcem ust, pokazując właścicielce, aby była cicho. Po kilku chwilach wyszedł.

O incydencie zawiadomiona została policja i straż miejska. - Panowie patrolowali okolicę przez długi czas, ale nie znaleźli mężczyzny - mówiła pani Milena. Strażnicy miejscy poinformowali z kolei "Fakt", że "zaraz po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na ulicę Powstańców i rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. - Pomimo intensywnych działań funkcjonariusze nie znaleźli tego człowieka. Cały czas po mieście jeżdżą patrole. Pod kontrolą są szkoły, przedszkola i sale zabaw – przekazał Artur Lewandowski, szef straży miejskiej.

Właścicielka zadzwoniła także po rodziców. Okazuje się, że mężczyzna, który wszedł do sali zabaw, chodził wcześniej po mieście, odwiedzając inne lokale i sklepy. Na lokalnej grupie w sieci zawrzało. "To jest przerażające. Gdyby ktoś z państwa miał informacje, czy policja go przejęła, to proszę o post, żebyśmy my rodzice o tym wiedzieli" – napisała pani Agata.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"