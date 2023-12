Ile zarabia się na rękę w Warszawie? Oto lista zawodów. Te kwoty mogą zaskakiwać

Temat pieniędzy zawsze budzi emocje. Ile na rękę zarabia się w Warszawie? Dziennikarze "Gazety Wyborczej" przygotowali listę płac ostatniego kwartału 2023 roku - od samej góry do samego dołu drabiny płacowej.

Według danych z listopada zarobki Polaków poszybowały w górę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. wyniosło 7544,98 zł - podał Główny Urząd Statystyczny. To o 12,8 proc. więcej rok do roku. Miesiąc do miesiąca płace wzrosły o 2,2 proc.

Jak jednak zauważa "Wyborcza", jedynie 17,3 mln pracujących Polaków jest zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. "Średnia dla całej gospodarki, w którą wlicza się też np. sfera budżetowa, jest niższa od średniej przedsiębiorstw, więc wolniej dogania wzrost cen" - czytamy. Widać to na liście płac dotyczącej konkretnych zawodów. Nierówności są widoczne gołym okiem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło na Mazowszu 8379 zł brutto (co daje 6042 zł na rękę). W Warszawie ta kwota to 8838 zł, czyli 6355 zł na rękę. Z kolei wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł (2784 zł na rękę).

Jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że np. sprzątaczka klatek schodowych inkasuje więcej niż pracownik biblioteki, a nauczycielka w liceum z 20-letnim stażem zarabia tyle samo co początkujący policjant. Podajemy kilka najciekawszych przykładów.

Zarobki w Warszawie. Lista płac na rękę

1620 zł - korepetytor matematyki, student, za 27 godzin w miesiącu

2120 zł - akustyk w teatrze, praca na pół etatu

2716 zł - pracownica drogiego butiku w centrum Warszawy, praca na umowę-zlecenie

2784 zł - barista bez kursów w sieciowej kawiarni

2880 zł - organista w kościele

2886 zł - nauczyciel początkujący, który pracuje od roku

3000 zł - opiekunka do dzieci z Ukrainy, praca popołudniami, bez weekendów

3100 zł - bibliotekarz w dzielnicowej bibliotece po trzech latach pracy

3262 zł - sprzątaczka klatek schodowych w bloku

3450 zł - początkujący kasjer sprzedawca w dyskoncie

3800 zł - ekspert od social mediów w dużym portalu

4000 zł - pracownik domu kultury

4200 zł - dostawca jedzenia w dużej sieci fast food

4481 zł - nauczyciel dyplomowany (najwyższy szczebel awansu zawodowego) w technikum, z 18-letnim stażem pracy

4800 zł – magazynier z dyskoncie

4900 zł – policjant prewencji z małym stażem

4900 zł - nauczyciel mianowany z 20-letnim stażem, polonistka w liceum

4900 zł – kurier dostarczający paczki

5140 zł - kierownik pociągu, konduktor w Kolejach Mazowieckich

5258 zł - nauczyciel początkujący w szkole podstawowej specjalnej

5353 zł - ratownik w metrze, operator sprzętu ratowniczego

5700 zł - mechanik wózków widłowych

5900 zł - pielęgniarka z tytułem magistra

6000 zł – robotnik na budowie

6400 zł - hydraulik

6500 zł - główny specjalista w Polskim Radiu

6910 zł - maszynista w Kolejach Mazowieckich

8000 zł - agentka sprzedaży w biurze nieruchomości średniej wielkości w udanym miesiącu, umowa B2B

9000 zł - kierowca TIR-a

9300 zł - prokurator prokuratury okręgowej z krótkim stażem

Kto może liczyć na pięciocyfrową kwotę na rękę? W zestawieniu znalazł się m.in.: główny rekruter w firmie w branży IT (12 500 zł), prezydent Warszawy (12 600 zł), agent nieruchomości (13 964 zł), lekarz na oddziale dużego szpitala z umową B2B, który wykonuje zabiegi wysoko wyceniane przez NFZ (25 700 zł) oraz główny księgowy w korporacji (31 000 zł).

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"