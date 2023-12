Zaskakująca koalicja zagrozi Trzaskowskiemu? "Rozmawiamy z Trzecią Drogą"

Anna Maria Żukowska z Lewicy została zapytana w piątek w programie “Gość Radia ZET”, czy jej formacja pójdzie do wyborów samorządowych wspólnie z Platformą Obywatelską. - Nie wiem, czy to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Ja uważam, że powinniśmy jako Lewica przygotować się do wariantu podstawowego, czyli startu z naszymi najbliższymi koalicjantami, z którymi teraz szliśmy do wyborów: z partią Razem, Unią Pracy, Polską Partią Socjalistyczną - odpowiedziała Żukowska.

Posłanka Lewicy dodała, że jeżeli będzie możliwość szerszej koalicji, to decyzja zapadnie już w styczniu. - Bo wtedy najprawdopodobniej pan premier ogłosi termin wyborów samorządowych - mówiła Żukowska.

Żukowska: Lewica nie poprze Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytał, czy Lewica w Warszawie poprze Rafała Trzaskowskiego na prezydenta. - Nie, nie poprze. Wystawimy własny komitet wyborczy - odparła polityczka. Według Żukowskiej kandydatką będzie kobieta.

- A czy ta kobieta siedzi tutaj w studiu? - próbował ustalić dziennikarz.

- Nie, nie, na pewno nie - zaprzeczyła rozmówczyni. - To będzie któraś z moich koleżanek - dodała Żukowska.

- To będzie pani posłanka, czy ktoś spoza parlamentu? - drążył Rymanowski.

- Teraz nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Będziemy o tym decydowali w szerszym gronie, bo mamy nadzieję, że nie tylko z partią Razem, Unią Pracy i PPS-em pójdziemy do tych wyborów, ale także z ruchami miejskimi, może też zaskoczymy szerszą współpracą z innym ugrupowaniem [...]. Rozmawiamy też z Trzecią Drogą o możliwości wspólnego startu w Warszawie - zdradziła Żukowska.

"Rozmawiamy z Trzecią Drogą"

- A to bardzo ciekawe, i wtedy kandydatką obu tych formacji byłaby kobieta? - chciał się dowiedzieć Rymanowski.

- Myślę, że najlepiej by było, gdyby to była kobieta. A z której formacji, czy z ruchów miejskich, nie będę o tym decydowała. Zresztą będziemy o tym decydowali wspólnie. Myślę, że też będą badania w tej sprawie - wyjaśniła posłanka Lewicy.

Dopytywana, czy rozmowy w tej sprawie z Trzecią Drogą są zaawansowane, odpowiedziała: na razie są na poziomie dobrych rozmów kurtuazyjnych i pewnej woli współpracy. Zobaczymy co będzie dalej. Na razie nam się rozmawia dobrze. Rozmawiamy o programie, mamy podobne postulaty programowe, jeżeli chodzi o Warszawę.

Żukowska odpowiedziała też na pytanie, czy taka kandydatura ma szansę w starciu z Rafałem Trzaskowskim. - Wydaje mi się, że kandydatka lub kandydat takiej szerokiej listy, która by była i z udziałem Lewicy i z udziałem Trzeciej Drogi i ruchów miejskich, to już jest taki poziom mierzenia się jak równy z równym - oceniła Anna Maria Żukowska.

