Znana marka rusza na podbój Polski. Pierwszy sklep otwiera się w Warszawie

Arket to brand należący do Grupy H&M, stawiający na ponadczasowe wzornictwo i prostotę. Szwedzka marka została doceniona przede wszystkim przez miłośników minimalistycznego i skandynawskiego stylu. Do tej pory kupować można było jednak tylko w sieci. Teraz to się zmieni.

Arket w Polsce. Pierwszy stacjonarny sklep otworzy się w Warszawie

Pierwszy sklep Arket otwarto w 2017 roku w Londynie. Obok niego wystartowała sprzedaż internetowa. Paczki wędrowały do 18 europejskich krajów. Teraz w końcu zakupy będzie można robić stacjonarnie w Polsce. Otwarcie flagowego sklepu Arket w naszym kraju ogłosiła Pernilla Wohlfahrt, dyrektor zarządzająca Arket.

Sklep Arket ma zostać otwarty w Warszawie. Nieznana jest dokładna data ani lokalizacja. Firma opublikowała komunikat, w którym powiadomiono, że stanie się to jeszcze w tym roku. Najmłodszy brand H&M ma się wyróżniać wyższą jakością ubrań.

Arket ma w ofercie odzież damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria domowe. Kupić można także torby i walizki podróżne. W każdym z salonów jest kawiarnia. Dzisiaj marka jest obecna w 30 lokalizacjach. Oprócz Europy stacjonarne sklepy otwarto także w Chinach. Natomiast zakupy w sieci można zrobić w 31 krajach.

Źródło: Radio ZET