Wiceminister uprawiał seks z prostytutką w restauracji. Został nagrany

Rafał B. został nagrany podczas schadzki z call girl w restauracji Sowa i Przyjaciele. Chociaż afera podsłuchowa wybuchła blisko dekadę temu, w 2014 roku, dopiero teraz na jaw wyszły szczegóły tej sprawy.

Dziennikarz Piotr Krysiak w drugiej części swojego bestsellera “Dziewczyny z Dubaju” opisał relację Rafała B. z Tomaszem M. pseudonim “Senator” oraz jego rolę w aferze. M. to również były polityk PO, który z listy tej partii w 2005 roku dostał się do Senatu (cztery lata później z partii wyrzucił go Donald Tusk). To Tomasz M. miał podsyłać znajomym politykom i biznesmenom kobiety, które świadczyły usługi seksualne za pieniądze. Jednym z takich osób był wiceminister w rządzie PO-PSL Rafał B. Jak pisze Krysiak, niektóre osoby z otoczenia "Senatora" przekonują, że to on, a nie Marek Falenta "stał tak naprawdę za zorganizowaniem tego «słuchowiska», które wywołało polityczną burzę, doprowadziło do wielu dymisji w rządzie, potężnego politycznego kryzysu i w efekcie do zmiany władzy".

Rafał B. nagrany podczas seksu w restauracji "Sowa i przyjaciele"

Krysiak w rozmowie z Onetem wyjaśnił, jak sprawa "dubajska", czyli proceder wywożenia młodych kobiet z Polski do bogatych sponsorów za granicę, łączy się z aferą podsłuchową. - To podczas ponownego wertowania prokuratorskich akt sprawy "dubajskiej" natknąłem się na historię kobiety, która jak się później okazało, jest dziś partnerką "Senatora" - powiedział portalowi Krysiak.

- Dotarłem do dziewczyny, która jeździła z nią na wyjazdy, mieszkały nawet w jednym pokoju. Później jeden z informatorów opowiedział mi, że to ona ściągnęła do "Sowy i Przyjaciół" prostytutkę, którą razem z "Senatorem" podstawili byłemu wiceministrowi, a także jednemu z biznesmenów, potentatowi na rynku nieruchomości. Kiedy zacząłem drążyć ten temat, okazało się, że prokurator prowadzący śledztwo w sprawie "afery podsłuchowej" nawet nie zapytał tego wiceministra o to, skąd w restauracji wzięła się prostytutka. Kto i po co za nią zapłacił? Ile razy się z nią spotykał? - mówił Krysiak.

W ocenie dziennikarza rzuca to nowe światło na sprawę nagrywania polityków w warszawskich restauracjach oraz rolę byłego senatora PO Tomasza M. - To jeden z wątków tej sprawy, który nigdy nie został do końca wyjaśniony - stwierdził Krysiak.

Nagranie Rafała B., który uprawiał seks z Magdalenką K. w restauracji Sowa i Przyjaciele, nie zostało upublicznione. Zdarzenie jest opisane w aktach prokuratorskich dotyczących śledztwa ws. afery taśmowej. Mówił o tym jeden z kelnerów. “Znam osobę o danych [nazwisko jednego z polityków - red.]. Mam wiedzę, że ta osoba została nagrana w sytuacji obyczajowej, to było jedynie nagranie dźwięku. [...]” - cytuje Onet, który w 2018 roku jako pierwszy ujawnił treść akt sprawy.

Afera podsłuchowa i "Dziewczyny z Dubaju". Jak łączą się dwie sprawy?

Rafała B. miał z nią poznać Tomasz M. i Katarzyna K. Autor książki przytacza słowa żony “Senatora” Ewy M. (są w trakcie rozwodu – red.), która stwierdziła, że Tomasz M. podsyłał kobiety politykom i szefom dużych państwowych spółek, by te wyciągały od nich tajne i poufne informacje. Według żony "Senatora" Rafał B. po wybuchu afery miał mieć o to żal do swojego kolegi Tomasza M. Obawiał się, że grozi mu odpowiedzialność, bo słyszał, że Magdalena K. współpracuje z ABW.

“Senator” miał nie powiedzieć B., kim naprawdę była Magdalena K. - Mówił, że ona się we mnie zakochała. Pół żartem pół serio - czytamy w cytowanym przez Onet we fragmencie książki, w którym Krysiak rozmawia z Rafałem B.

Były wiceminister przyznał, że uprawiał seks z Magdaleną K. osiem lub dziesięć razy w Amber roomie i w Sowie. Stwierdził, że “Senator” i Katarzyna K. przedstawili ją jako ich znajomą.

Rafał B. został w lutym zatrzymany przez CBA ws. korupcji przy zawieraniu kontraktów na śmieci w Warszawie. Razem z trzema innymi osobami postawiono mu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 5 mln złotych. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

RadioZET.pl/Onet.pl