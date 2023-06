We wtorek około godziny 8 rano we Wrocławiu doszło do nietypowego wypadku. Tamtejsza policja została zadysponowana na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie na pasie ruchu w kierunku mostu Zwierzyckiego wojskowy Rosomak zderzył się z osobowym fordem.

Wojskowy Rosomak wjechał w forda

Z ustaleń policji wynika, że pojazdy poruszały się w tym samym kierunku, początkowo znajdowały się jednak na oddzielnych pasach ruchu. Portal wroclaw.pl cytuje kapitana Daniela Zakrzewskiego z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia była nieuwaga kierowcy pojazdu wojskowego, który nie zauważył, że kobieta zmieniła pas ruchu - powiedział. Zdjęcia z wypadku, które pojawiły się w mediach społecznościowych pokazują, że samochód marki Ford został częściowo zmiażdżony.

Wrocław. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku Rosomaka i forda

Z kolei mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zapewnił w rozmowie z "Gazetą Wrocławską", że "funkcjonariusze będą wyjaśniać wszelkie kwestie związane z poruszaniem się tego pojazdu oraz tego, jak doszło do zdarzenia".

Wyjaśnił też, że pojazd wojskowy mógł się poruszać po drodze. Nie był uzbrojony i jechał bez amunicji. Lokalne media ustaliły, że Rosomak jechał pod Halę Stulecia, gdzie odbywa się pokaz sprzętu wojskowego. Kolos waży ponad 24 tony i mierzy niemal 8 metrów długości.

Kobietę, która kierowała fordem przewieziono do szpitala, gdzie przejdzie niezbędne badania. Nie wiadomo, w jakim jest stanie.

RadioZET.pl/wroclaw.pl/"Gazeta Wrocławska"