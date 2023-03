Policjanci z wielkopolskiego Wolsztyna zatrzymali do kontroli pojazd, w związku z podejrzeniami, że jego kierowca może być pijany. Gdy podeszli bliżej, za kierownicą zobaczyli siostrę zakonną. Okazało się, że kobieta miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami wyjaśniła, że nie jest zakonnicą, a habit założyła, by pojechać w tym stroju do wnuka, który przygotowuje się od pierwszej komunii. W ten sposób planowała "oswoić go" z atmosferą, jaka panuje podczas ceremonii.