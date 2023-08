Ciało mężczyzny wyłowiono z rzeki. "Zobaczyli, że znika pod taflą wody"

St. asp. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na wyspie Słodowej w centrum Wrocławia poszkodowany mężczyzna był często widywany przez pracowników działających tam letnich ogródków restauracyjnych.

Wrocław. Mężczyzna utonął w Odrze

- To właśnie pracownicy restauracji zawiadomili służby, gdy zobaczyli, że wchodzi on do Odry, a po chwili znika pod taflą wody. Na miejscu już po kilku minutach była jednostka WOPR i policja rzeczna. Ciało poszkodowanego wyciągnął nurek - powiedziała policjantka.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikowało w mediach społecznościowych Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Freus dodała, że pomimo długiej akcji reanimacyjnej nie udało się uratować życia mężczyźnie. - Nie ustaliliśmy jeszcze tożsamości tej osoby. Nie jest wykluczone, że był osobą bezdomną, sporo czasu regularnie spędzał właśnie na wyspie Słodowej - przekazała funkcjonariuszka.