– To bardzo dobra wiadomość, że udało się nam zawrzeć dobrą, przejrzystą, czytelną umowę koalicyjną, która pokaże, jak może wyglądać nowa polityka w Polsce – powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Dodał, że porozumienie zostało zawarte dla tych, którzy "chcą mieć na kogo głosować, nie chcą się poruszać w tym znanym duopolu".

– Ważne jest, aby zatrzymać PiS i Konfederację, a "Trzecia Droga" to jedyna droga, która może do tego doprowadzić – mówił Hołownia. – Nie znajdą się na naszych listach ci, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla naszego zwycięstwa, a o których nie wiemy, czy nie poszliby na koniec z PiS – stwierdził. Wyjaśnił, że na listach nie znajdą się "ludzie z AgroUniii".

Kosiniak-Kamysz: Trzecia Droga jest faktem

– Trzecia Droga jest faktem, koalicyjny komitet wyborczy zostanie złożony i zarejestrowany jako pierwszy. Jeśli pan prezydent ogłosi wybory w poniedziałek, to zaraz w najbliższych dniach składamy wniosek o rejestrację – powiedział na konferencji prasowej prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że w skład komitetu wejdą przedstawiciele PSL, Polski 2050 oraz środowisk, które już są lub ostatnio dołączyły do Koalicji Polskiej.

– Rozmowy między PSL a Polską 2050 doprowadziły do szczęśliwego finału. Ostatni tydzień to taki tydzień, kiedy wszyscy się dowiedzieli, że jest coś takiego jak Trzecia Droga – powiedział Kosiniak-Kamysz. – Może ma problemy, ale jest, bo jest żywym organizmem, realnym, prawdziwym, a nie udawanym, że jest wszystko ok i pod dywan zamieciemy problemy. Nie, rozwiązaliśmy je – dodał.

Podkreślił, że decyzję o wspólnym starcie rada krajowa Polski 2050 oraz rada naczelna PSL podjęły jednogłośnie. – Jeśli zajmiemy trzecie miejsce, to macie jedną gwarancję – PiS traci władze, nie ma koalicji PiS z Konfederacją, rządy demokratyczne, rządy prawa, rządy praworządności, rządy europejskie, rządy polskie – najlepsze na świecie – wyliczał prezes PSL.

Trzecia Droga. Spór o Agrounię

Pod koniec kwietnia PSL i Polska 2050 podpisały porozumienie o wspólnym starcie w wyborach jako Trzecia Droga. W ostatnim czasie doszło jednak do różnicy zdań między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią w rozmowach o wspólnym starcie w kwestii rozszerzenia Trzeciej Drogi m.in. o Agrounię Michała Kołodziejczaka. W tym tygodniu doszło do kilku spotkań między liderami ugrupowań w tej sprawie

RadioZET.pl/PAP