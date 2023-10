Wypadek na A1. Ziobro zabrał głos ws. Sebastiana M. "Jesteśmy bliżej podjęcia decyzji"

W środę Prokuratura Krajowa poinformowała, że wniosek o ekstradycję Sebastiana M. został przekazany dyrektorowi departamentu ds. cudzoziemców MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.

- Staramy się dbać o bezpieczeństwo Polaków i podjęliśmy szereg działań z różnymi państwami, do których wcześniej, za czasów Platformy Obywatelskiej, uciekali kryminaliści. Zawarliśmy umowy, które pozwalają nam sprawców sprowadzać do Polski - mówił Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Piotrkowie Trybunalskim. Jak poinformował "resort sprawiedliwości przez telełącza prowadził już rozmowy z resortem sprawiedliwości ZEA".

- W moim imieniu te rozmowy prowadził wiceminister Michał Woś. I mogę zapewnić, że mamy informacje ze strony tamtejszego ministerstwa sprawiedliwości, że pieczołowicie, i z całą powagą będą ten wniosek procedować tak, aby możliwie szybko został przepracowany - przekazał.

Sebastian M. został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w Dubaju. W jego zatrzymaniu uczestniczyli polscy funkcjonariusze ze specjalnej grupy poszukiwawczej. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i czerwoną notą Interpolu.

Według nieoficjalnych informacji posługiwał się niemieckim paszportem. Adwokat rodziny ofiar złożył w zeszłym tygodniu do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wniosek w sprawie Sebastiana M. o zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo.

Dziś mamy do czynienia z kwalifikacją, że doszło do wypadku drogowego ze spowodowaniem skutku śmiertelnego. [...] Ale tak, jak miałem już okazję to mówić, zadaniowałem prokuratorów pod kątem rozważenia ewentualnej zmiany kwalifikacji prawnej na zabójstwo z zamiarem ewentualnym

- Zbigniew Ziobro