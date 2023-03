Czołowe zderzenie dwóch samochodów. Nie żyje jedna osoba

Do wypadku doszło w środę rano. Na odcinku drogi krajowej nr 10 między Stargardem a Reczem (woj. zachodniopomorskie) zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe.

Wypadek pod Stargardem. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch aut

- Zginął 60-letni mężczyzna - przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel.

Dwie osoby zostały też ranne. Ok. 60-letniego mężczyznę ze złamanym podudziem i urazem klatki piersiowej do szpitala przewiozła karetka, a ok. 40-letnią kobietę z urazem brzucha przetransportował śmigłowiec LPR.

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze utworzył się ok. 5-kilometrowy zator. Zorganizowano objazd przez węzeł Stargard Południe, Pyrzyce, Piasecznik i Suchań.

RadioZET.pl/PAP