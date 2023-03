W listopadzie 2021 roku Justyna Wydrzyńska usłyszała zarzuty dotyczące pomocnictwa w aborcji. Powód? Półtora roku wcześniej przekazała tabletki poronne pani Ani, która - będąc wówczas w 12. tygodniu ciąży, uznała, że aborcja będzie dla niej najlepszym rozwiązaniem, była zdecydowana i zdeterminowana, by ją wykonać. W tym celu skontaktowała się najpierw z inicjatywą Aborcja Bez Granic, wyjaśniła, że wcześniej zamówiła tabletki z Woman Help Woman, ale te przez bardzo długi czas nie przychodziły, co było najpewniej spowodowane początkami pandemii. Kobieta zdecydowała się więc na wyjazd do niemieckiej kliniki, gdzie miała przejść zabieg usunięcia ciąży. Również te plany trzeba było odwołać, a to za sprawą męża, który zaszantażował panią Anię.

Justyna, aktywistka, która od kilkunastu lat wspiera kobiety w aborcjach zdecydowała, że przekaże Ani swoje tabletki poronne. - Ja również byłam w przemocowym związku i również nie mogłam sobie pozwolić na żaden wyjazd bez "zgody" męża. Poczułam więc trochę, jakby to była moja historia - mówiła w marcu 2022 roku Justyna Wydrzyńska.

Mąż Ani znalazł tabletki i wezwał policję

O tabletkach dowiedział się jednak partner Ani, który najprawdopodobniej przeszukiwał jej rzeczy. Działaczki Aborcyjnego Dream Teamu opisywały, że z relacji kobiety wynikało, że jej partner kontroluje ją, sprawdza jej telefon, pocztę. - Ona mówiła wcześniej, że on sprawdza jej telefon. Mówiła, że nie zawsze może rozmawiać, nie zawsze może odpisywać, że on przeszukuje jej telefon, jej pocztę. Ale ona też nie ukrywała przed nim, że chce przerwać tę ciążę - opowiadała Natalia Broniarczyk z ADT.

W domu pani Ani pojawiła się policja, podczas przeszukania mundurowi znaleźli tabletki przekazane wcześniej przez Justynę. Ostatecznie kobieta poroniła, jak mówiła Aborcji Bez Granic, "z powodu całej sytuacji i stresu". Nie jest jasne, czy zażyła środki medyczne - prokuratura nie ujawnia bowiem, czy w jej domu znaleziono wszystkie pigułki, czy tylko ich część. Sprawa trafiła do sądu, który do dziś nie wydał wyroku.

Justyna Wydrzyńska otrzymała wzruszający list

Pani Ania zdecydowała się podzielić listem, w którym we wzruszających słowach zwraca się do Justyny Wydrzyńskiej. Wyraziła zgodę na publikację jego treści, ta jest następująca:

Ja od wielu dni wyobrażałam sobie ten moment, kiedy przyjdzie mi stanąć przed panią i spojrzeć pani prosto w oczy.

Zastanawiałam się, jak powinnam się zachować, a przede wszystkim, co powinnam powiedzieć. Jakich słów użyć, aby były one adekwatne do sytuacji.

I muszę przyznać, że nie udało mi się znaleźć takich słów. No bo ile jest warte życie ludzkie? A moje życie ile jest warte? Czy ono w ogóle przedstawia jakąś obiektywną wartość? Ja nie potrafię udzielić odpowiedzi na te pytania. Ale mogę powiedzieć jedno. Ja chce żyć i mam dla kogo żyć.

Dlatego uznałam, że w tej sytuacji najlepiej będzie użyć tego zwykłego słowa "dziękuję". Ja przepraszam, ale lepszego słowa naprawdę nie udało mi się znaleźć.

Pani Justyno, dziękuję pani za to, że w najtrudniejszym momencie mojego życia, kiedy osoby najbliższe, bliskie, a także lekarki i lekarze - zawiedli, pani jako jedyna z nielicznych udzieliła mi pomocy.

Czytając w mediach wywiady z panią w związku z tą sprawą, dowiedziałam się, że w pani ocenie to był wyraz empatii. Przepraszam, ale nie zgodzę się z panią.

Nie. To nie był wyraz empatii. To był wyraz człowieczeństwa. Bo w sytuacji, gdy osoby, na których ciążył moralny, a na części z nich także prawny obowiązek udzielenie mi pomocy, stały z boku umywając ręce, a pani podała mi swoją dłoń. To naprawdę wielka rzecz. I ja tego pani gratuluję.

I dziś po upływie trzech lat od tamtych wydarzeń, najbardziej wzruszają mnie pani słowa, że pomimo tego, co panią spotkało, nie żałuje pani i zrobiłaby pani to samo jeszcze raz. Ja czuję, że te słowa zostały skierowane do mnie i dziękuję za nie. To są jedne z najważniejszych słów, jakie ja kiedykolwiek w życiu usłyszałam od drugiego człowieka. Dziękuję.

Kolejną rozprawę zaplanowano na 14 marca. Odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul. Poligonowej 3.

