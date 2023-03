Do kolejnej nietypowej interwencji strażaków doszło – jak podaje regionalny serwis Echodnia.eu – w połowie lutego w powiecie staszowskim.

"Nad ranem do służb ratunkowych zgłosił się około 35-letni mężczyzna, który na swoje przyrodzenie miał założone dwa metalowe łożyska" – czytamy.

Założył na przyrodzenie metalowe łożyska. Interweniowali strażacy

Sytuacja była poważna, gdyż organ puchł i mogło dojść do zatrzymania krążenia, co natomiast prowadziłoby do martwicy. Strażacy przystąpili do interwencji, polegającej na rozcięciu małych, metalowych łożysk. Użyli w tym celu piły tarczowej. Na szczęście udało się precyzyjnie rozciąć metal, nie raniąc mężczyzny.

To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie, w którym strażacy interweniują w związku z blokadami nałożonymi na męskie przyrodzenie. W lutym tego roku do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim trafił mężczyzna, który miał na worku mosznowym założoną kłódkę. Niestety, po miłosnych igraszkach nie udało się jej usunąć. Przerażony kochanek trafił do szpitala. Strażacy rozcinali pałąk w szpitalu, w asyście lekarzy.

RadioZET.pl/Echodnia.eu