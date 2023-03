Broń i narkotyki - tak na pytanie o to, czy mają jakieś niebezpieczne przedmioty, odpowiedziało na lotnisku w Pyrzowicach dwoje Polaków, którzy wybierali się na urlop do Meksyku. 27-latka i jej 34-letni kompan zostali natychmiast poddani szczegółowej kontroli, ta jednak nic nie wykazała. Obsłudze portu lotniczego tłumaczyli, że był to jedynie żart, mimo tego kapitan samolotu nie zezwolił na wpuszczenie ich na pokład.