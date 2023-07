Zapadł wyrok ws. skarg Igora Tuleyi. Polska musi zapłacić sędziemu zadośćuczynienie

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w czwartek wyrok ws. skarg, które złożył Igor Tuleya. Jak przypomina "Rzeczpospolita", sędzia skierował do Strasburga łącznie trzy skargi. Polska musi zapłacić sędziemu 36 tys. euro zadośćuczynienia za naruszenie prawa do rzetelnego procesu.

Wyrok ws. skarg Igora Tulei. Polska musi zapłacić sędziemu odszkodowanie

Pierwsza z nich dotyczyła postępowań dyscyplinarnych z 2018, które wszczęto przeciw Tulei w związku jego wypowiedziami bądź uczestnictwem w wydarzeniach publicznych. Zdaniem prawnika władze narażały na szwank jego reputację i prywatność, prowadzono też przeciw niemu oszczerczą i dyskredytującą kampanię w mediach, a on sam miał otrzymywać anonimowe listy z pogróżkami.

Jak podaje "Rz", druga skarga została złożona po tym, jak w listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna zdecydowała się pociągnąć sędziego do odpowiedzialności karnej. W tym dokumencie ETPC sprawdzał, czy ID jest niezależnym sądem w rozumieniu Konwencji Praw Człowieka oraz czy nie naruszono tutaj m.in. prawa do wyrażania opinii.

"Z kolei trzecią skargę Tuleya skierował do ETPC w związku niedopuszczeniem go do pracy przez prezesów warszawskich sądów mimo prawomocnego wyroku. W skardze zarzucono naruszenie czterech artykułów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności" - czytamy w artykule. Trybunał orzekł, że Polska miała zapłacić Igorowi Tuleyi łącznie 36 tys. euro - 30 tys. z tytułu poniesionych szkód oraz 6 tys. z tytułu kosztów i wydatków.

"Rz" przypomina, że w listopadzie 2022 nowo powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła decyzję Izby Dyscyplinarnej i po ponad dwóch latach dopuściła Tuleyę do orzekania, przywracając mu jednocześnie pełną pensję, odmawiając też zgody na zatrzymanie i przesłuchanie w prokuraturze. Ta chciała postawić mu zarzuty rozpowszechniania informacji ze śledztwa. ID uchyliła mu immunitet, by mógł stawić się na przesłuchanie, ale Tuleya tego nie zrobił. Tłumaczył, że decyzja Izby jest nieważna, ponieważ organ ten nie jest sądem.

Posiedzenie Sejmu w Sali Kolumnowej

Jak pisze "Rzeczpospolita", chodzi o słynne posiedzenie Sejmu z grudnia 2016 roku, w związku z problemami z kworum, odbyło się za zamkniętymi drzwiami w Sali Kolumnowej. Sprawę zgłoszono do prokuratury, która umorzyło śledztwo. Rok później Tuleya uchylił decyzję prokuratury, zezwalając mediom na rejestrację momentu, w którym odczytuje uzasadnienie. To właśnie miało być podstawą zarzutu o "rozpowszechnianie informacji ze śledztwa".

"Posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej" - tak brzmi treść artykułu 95b Kodeksu postępowania karnego. Według tej wykładni Tuleya miał prawo zezwolić na rejestrację ustnego uzasadnienia.

RadioZET.pl/rp.pl