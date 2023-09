Dramat na drodze. Zderzyły się dwa pojazdy. Nie żyje jedna osoba

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do tragedii doszło ok. godz. 6. Na drodze S8, na odcinku Zduńska Wola-Łask przy węźle Zduńska Wola Zachód (woj. łódzkie) doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem.

Wypadek na S8. Nie żyje jedna osoba

Niestety, jedna osoba poniosła śmierć w wypadku, a jedna została ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy została natomiast zablokowana.

Policja kieruje auta objazdem przez rondo na węźle. Przewidywany czas trwania utrudnienia w ruchu w miejscu wypadku to ok. trzy godziny.