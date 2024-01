32. Finał WOŚP w Poznaniu. Światełko do Nieba

Światełko do Nieba jest jednym ze stałych elementów każdego Finału. "To piękna tradycja, w której wszystkie sztaby, na całym świecie posyłają pozytywną energię w świat" - opisali wolontariusze. Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu również będzie można podziwiać to widowisko.

Sztab Ławica poinformował, że Światełko do Nieba w Poznaniu rozpocznie się w niedzielę 28 stycznia o godzinie 20 pod hasłem "Tytka z Glancem". Uczestnicy imprezy otrzymają papierowe torebki z nadrukowanym sercem WOŚP i punktualnie o godzinie 20 rozświetlą je przy użyciu latarek w telefonach.

Światełko do nieba 2024. 32. Finał WOŚP w Poznaniu

Za organizację 32. Finału WOŚP w Poznaniu odpowiada sztab Ławica. Organizatorzy przygotowali już harmonogram wydarzenia, które w tym roku odbędzie się pod hasłem "Tu wszystko gra OK!". Zebrane pieniądze zostaną na przeznaczone na "płuca po pandemii".

Sztab Ławica wystawił na licytacje w internecie wiele ciekawych ofert. Obecnie największą popularnością cieszy się historyczna kostka z płyty Starego Rynku w Poznaniu, którą przekazał prezydent Jacek Jaśkowiak. Wylicytować można również dzień za kółkiem DriveSquad na torze w Poznaniu oraz dzień z zastępcą prezydenta miasta Poznania.

Źródło: Radio ZET/WOŚP