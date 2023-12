Alarmujące dane. Poznań na czele zestawienia. Tu od lat jest najgorzej

Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że w wielkopolskim Kaliszu oraz w Poznaniu w ciągu ostatniego półwiecza spadło najmniej deszczu w porównaniu do reszty kraju. Podium najbardziej suchych miast w Polsce zamyka Zielona Góra.

Susza w Polsce. Najgorzej w Poznaniu i Kaliszu

To wynik niewielkich opadów deszczu i jednocześnie wyższych temperatur. Jak wyjaśnia prof. Bogdan Chojnicki z poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim, praktycznie co roku rolnicy doświadczają w różnych miejscach Wielkopolski problemów z dostępem do wody.

- Jeżeli pada deszcz, warunki robią się komfortowe dla rozwoju roślin. Natomiast, gdy deszczu brakuje, bardzo szybko sytuacja obraca się w kierunku niedoboru wody - mówi ekspert. - Usuwając roślinność wysoką, i w ogóle, usuwając roślinność z krajobrazu, zmieniamy na tyle warunki wodne, że coraz trudniej jest funkcjonować roślinom innym niż trawy - dodaje.

Jak podkreśla klimatolog, w takich warunkach podczas opadów woda nie zatrzymuje się w wysuszonej glebie, tylko spływa od razu do cieków wodnych i rzek. Dlatego konieczna jest budowa większej liczby zbiorników retencyjnych, aby stabilizować jej przepływ.

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych 30 listopada w roczniku statystycznym, w Poznaniu w zeszłym roku spadło zaledwie 415 mm wody na metr kwadratowy. To najmniej w całym kraju. Na drugim miejscu jest Kalisz (437 mm wody na 1 m kw). W kolejnym mieście znajdującym się w zestawieniu - Zielonej Górze - spadło 442 mm wody. Najbardziej padało w Zakopanem (ponad 900 mm) i na Śnieżce (prawie 1000 mm). Z danych GUS wynika, że od 50 lat Poznań i Kalisz znajdują się na czele zestawienia.

Źródło: Radio ZET