Amerykańskie Abramsy są już w Polsce. W Poznaniu przechodzą "deprocessing"

W Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu trwa przegląd techniczny 26 czołgów Abrams w wersji M1A1FEP oraz 9 pojazdów technicznych M88A2, które trafiły do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Dostarczone maszyny nie są fabrycznie nowe, ale przed opuszczeniem USA przeszły remont generalny oraz konserwację na czas transportu.

Mechanicy z Poznania realizują obecnie tzw. deprocessing. - Chodzi o przygotowanie czołgów po frachcie morskim, kiedy były one zabezpieczone środkami konserwującymi przeciwdziałającymi rdzewieniu. Trzeba wszystko zmyć, zalać nowe płyny eksploatacyjne oraz sprawdzić poprawność działania wszystkich podzespołów czołgu - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim, Mikołaj Tokarek, dyrektor produkcji.

Czołgi Abrams w Polsce. Trwa ich "deprocessing" w Poznaniu

W ramach zamówienia do polskiej armii ma trafić łącznie 116 czołgów Abrams. Pierwsze dostarczone sztuki były używane wcześniej w Stanach Zjednoczonych. - Porównując je do czołgów Leopard i ich stanu technicznego, możemy powiedzieć, że naprawdę są to czołgi w bardzo dobrym stanie technicznym - ocenił Tokarek.

Maszyny po przejściu przeglądu technicznego trafią prosto na poligon w podpoznańskim Biedrusku, gdzie obecnie trwają strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej.

Źródło: Radio ZET