Babcia i niepełnosprawna córka cudem przeżyły, leżą pod tlenem. Dramatyczny apel rodziny

W piątek 26 stycznia w mieszkaniu bloku przy ulicy Czwartaków w Swarzędzu pod Poznaniem wybuchł pożar. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się w jednym z pokojów i doszczętnie strawił całe wyposażenie. W mieszkaniu przebywała schorowana matka i jej niepełnosprawna córka. Jedną z kobiet zdołali uratować sąsiedzi, drugą wyciągnęli już strażacy. Obie z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiły do szpitala, gdzie wracają do zdrowia.

"Spłonął cały pokój, wszystko, co w nim było, uległo spaleniu. Po prostu nie ma po tym śladu, wyleciało całe okno. Reszta mieszkania jest w opłakanym stanie, od samego sufitu do prawie samej podłogi jest czarno, popękane okna, niewyobrażalny smród. Mieszkanie i wszystkie rzeczy, które w nim zostały, nie nadają się do użytku" - napisała organizatorka zbiórki pieniędzy Martyna Łaz, wnuczka.

Pożar mieszkania w Swarzędzu. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla pogorzelców

Kobiety straciły niemalże wszystko. "Zostało im tylko to, w czym zostały wyniesione z mieszkania" - zaznaczyła Martyna Łaz. Organizatorka zbiórki pieniędzy zaznaczyła, że praca ekipy, która zajęłaby się sprzątaniem po pożarze, może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. "Godzina pracy to około 700/800 złotych, a sprzątnięcie tego zajmie kilkanaście godzin, jeśli nie dnia" - dodała.

Po sprzątaniu konieczny będzie remont całego mieszkania i wyposażenie go w podstawowy sprzęt i meble, aby kobiety mogły jak najszybciej wrócić i zacząć normalnie żyć. "Niestety mieszkanie nie miało ubezpieczenia, więc na odszkodowanie nie mamy co liczyć" - zaznaczyła organizatorka.

