Tragedia w gospodarstwie. Byk zaatakował rolnika. W akcji śmigłowiec LPR

Tragedia w gospodarstwie we wsi Bielawy pod Kościanem. Byk zaatakował rolnika. Mężczyzna był reanimowany i trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia 55-latka. Do szpitala trafiła też żona mężczyzny, która zasłabła podczas akcji ratowniczej.