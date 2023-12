Dach na dworcu PKP w Poznaniu przecieka. Sprawa trafiła do NIK. Jest odpowiedź

Mieszkańcy oraz turyści w Poznaniu przyzwyczaili się już do przeciekającego dachu na dworcu głównym PKP w Poznaniu. W trakcie opadów deszczu w budynku pojawia się niezliczona liczba wiaderek, które zbierają skapującą wodę. Podróżni, których na dworcu nigdy nie brakuje, muszą manewrować między rozstawionymi zbiornikami na deszczówkę. Sprawą zajęli się radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Młodzi samorządowcy postanowili zgłosić problem do wielu instytucji. Pisma w sprawie przeciekającego dachu trafiły m.in. do Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Infrastruktury, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz do spółki PKP. Ta ostatnia odpowiedziała, że "sprawa jest znana", a wady są analizowane pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań.

NIK ws. dworca głównego w Poznaniu. Kontroli nie będzie

Do sprawy przeciekającego dachu na dworcu głównym w Poznaniu odniosła się także Najwyższa Izba Kontroli. Urzędnicy w przesłanym piśmie podziękowali za nadesłane przez samorządowców informacje oraz zaznaczyli, że "dane zawarte w nadesłanym piśmie uzupełnią zasób informacyjny instytucji i będą mogły zostać wykorzystane w działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli, w granicach jej ustawowych kompetencji".

Wcześniej kontrolerzy napisali, że "kwestie związane z szeroko pojętymi inwestycjami kolejowymi znajdują się w obszarze kontrolnego zainteresowania NIK" oraz wymienili ostatnie działania sprawdzające. "Należy jednak podkreślić, że NIK w pierwszej kolejności zobligowana jest do zrealizowania kontroli ujętych w planie pracy oraz tych, o których prowadzeniu zdecydowano już wcześniej" - dodano.

"W międzyczasie nadal oczekujemy na reakcję ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego" - skomentował Perdo Ćwikliński, radny MSWW.

