Wyniki losowania Eurojackpot z 12 grudnia to: 2, 8, 20, 34, 40 oraz 9 i 12. Liczby okazały się szczęśliwe dla osoby, która zagrała w punkcie lotto przy ulicy Matyi 2 w Poznaniu. Wygrana czwartego stopnia (4+2) wyniosła 586 659 złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Zakład w Eurojackpot kosztuje 12,5 zł. Na kuponie należy wybrać 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Można to zrobić samodzielnie lub zagrać metodą na chybił trafił. Minimalna gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia to aż 10 mln euro, czyli ok. 45 mln złotych.

Maksymalna główna wygrana może osiągnąć 120 mln euro. Losowania odbywają się w każdy piątek między godz. 20:00 a 21:00, a także w każdy wtorek między godz. 20:15 a 21:00. W najbliższym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie aż 260 mln złotych.

Źródło: Radio ZET/Totalizator Sportowy