Florian musiał pozwać swoich rodziców, żeby uzgodnić płeć. Jest finał sprawy

Sprawa 20-letenigo Floriana została nagłośniona w reportażu "Wszystko o moim państwie" dziennikarza TVN24 Piotra Jaconia. W materiale została przybliżona procedura sądowa, którą muszą przejść osoby transpłciowe ubiegające się o zmianę oznaczenia płci w dokumentach. Florian musiał pozwać swoich rodziców i udowadniać, kim jest - czytamy na portalu tvn24.pl.

Proces Floriana rozpoczął się 9 lutego 2023 roku w sądzie okręgowym w Poznaniu. Podczas rozprawy 20-latek musiał uzasadniać, że jest mężczyzną. - Uświadomienie sobie, że to, co ja czuję, to jest dysforia płciowa, że nie czuję się kobietą, że jestem mężczyzną, przyniosło mi bardzo dużo ulgi - mówił cytowany przez tvn24.pl

Florian walczył w sądzie w Poznaniu o zmianę płci w dokumentach

W trwający rok proces zaangażował się na początku listopada 2023 roku rzecznik praw obywatelskich. Na jego stronie pojawiła się informacja, że rzecznik wniósł o uwzględnienie powództwa w całości.

Pozytywny dla Floriana wyrok sądu zapadł 8 lutego 2024 roku. - Bardzo się cieszę, że to już koniec walki. Powoli to do mnie dociera, ale wciąż muszę po tym wszystkim ochłonąć - powiedział w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Źrodło: Radio ZET/tvn24.pl