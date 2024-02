Gigantyczny protest rolników w Poznaniu i okolicach. Jest apel policji

Protest rolników w Poznaniu i okolicach rozpocznie się we wtorek 20 lutego. Do strajku w ostatnich dniach dołączyli także myśliwi. Policjanci ostrzegają mieszkańców stolicy Wielkopolski przed dużymi utrudnieniami w ruchu. "Należy stosować się do poleceń funkcjonariuszy regulujących ruch drogowy" - apelują.

Strajk rolników - Poznań. Lista utrudnień, godziny, mapa

Protest rolników w Poznaniu rozpocznie się we wtorek 20 lutego o godzinie 9 i planowo potrwa do godziny 18. "Utrudnień w ruchu należy spodziewać się również przed i po wskazanych godzinach zgromadzenia" - zaznaczają policjanci.

Strajkujący zablokują główne węzły komunikacyjne wokół Poznania:

Poznań, ul. Głogowska na wysokości ul. Marii Lange (w obydwu kierunkach), Komorniki, droga numer 311 i 196 na wysokości ul. Platynowej (w obydwu kierunkach),

Zakrzewo, węzeł S11 Poznań - Ławica (blokada od strony zbiegu ulicy Gajowej i drogi 307 oraz od strony zbiegu ulicy Szkolnej i drogi 307),

Tarnowo Podgórne, droga krajowa nr 92 na wysokości zjazdu S11 (w obydwu kierunkach),

Golęczewo, węzeł Poznań - Północ, droga krajowa numer 11 ( na wysokości zajazdu "Dziupla"),

Kostrzyn, droga krajowa numer 92 na odcinku pomiędzy Skałowem a Kostrzynem Wielkopolskim,

Ograniczeń w ruchu należy spodziewać się także na węźle Kórnik (w kierunku Środy Wielkopolskiej) z uwagi na zgromadzenie na drodze krajowej numer 11 na wysokości wsi Koszuty.

fot. Screen Google Maps/KMP Poznań

"Mieszkańcy powiatu powinni być świadomi utrudnień, które wystąpią w różnych miejscach miasta i na drogach powiatu poznańskiego - głównie na trasach wlotowych i wylotowych z Poznania" - dodają funkcjonariusze. Policjanci będą kierować ruchem oraz pomagać kierowcom w znalezieniu możliwych objazdów.

Źródło: Radio ZET/KMP Poznań