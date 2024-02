Hotelarze w Poznaniu są gotowi. Zacznie się już na wiosnę

Bezpośrednie połączenie lotnicze na trasie Poznań - Dubaj działa od jesieni 2023 roku i jest realizowane przez Flydubai. Do tej pory najczęściej korzystali z niego Polacy, ale ten trend ma wkrótce ulec zmianie i do stolicy Wielkopolski już od wiosny mają zacząć przylatywać turyści z Dubaju.

Pracownicy hoteli przeszli już szkolenie z obsługi arabskich klientów. - Dla miasta to szansa na zwiększenie liczby turystów - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Turyści z Dubaju będą odwiedzać Poznań? Hotelarze już gotowi

Turyści znad Zatoki Perskiej mogą być wymagającymi klientami w hotelach. Wojciech Mania wyjaśnia, że pierwszą różnicą jest ich zamożność wynikająca z petrodolarów. Pojawiają się też kwestie wyznaniowe, ponieważ Dubaj jest krajem muzułmańskim.

- Inne podejście do rodziny, do relacji między mężczyznami a kobietami. Różnice w kuchni, diecie, w tym, co chcą zwiedzać, co jest atrakcyjne dla takich osób - wymienia Wojciech Mania z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Poznań jest jednym z trzech miast w Polsce z regularnym połączeniem do Dubaju.

Źródło: Radio ZET