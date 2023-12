Wizyty duszpasterskie w domach zaczynają się tuż po świętach i trwają aż do 2 lutego, czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Ksiądz podczas kolędy poznaje, wspiera parafian i błogosławi ich dom. Pandemia COVID-19 przyniosła znaczące zmiany. W wielu parafiach w Poznaniu, aby przyjąć duchownego w swoje progi, trzeba wcześniej go zaprosić.

Tak jest np. w parafii pw. Imienia Jezus na poznańskiej Łacinie. - Kiedy chodziłem od domu do domu, to czułem się trochę jak św. Mikołaj. Nikt poważnie tej wizyty nie traktował. Niektórzy podchodzili do tego jak do obowiązku, którego spełnienie zapewnia chrzest, komunię dla dziecka bądź zabezpiecza katolicki pogrzeb. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi - mówił w rozmowie z reporterem "Głosu Wielkopolski" proboszcz ks. Radosław Rakowski. Teraz, aby zapisać się na kolędę, trzeba było do świąt Bożego Narodzenia złożyć kartkę w kościele lub wysłać zaproszenie przez internet.

Nietypowa wizyta duszpasterska w Poznaniu. Tutaj kopert nie będzie

Przyjęło się, że w zamian za przybycie duchownego wierni odwdzięczają się datkiem wkładanym do koperty. Wysokość kwoty przeznaczonej na Kościół nigdy nie jest ustalona z góry. Zdarzają się jednak odstępstwa od reguły, kiedy to parafia sugeruje, ile powinna wynosić ofiara.

Według Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna połowa z nas planuje przyjąć księdza w swoim domu. W sondażu dla Wirtualnej Polski zapytano także, ile pieniędzy włożyć do koperty. Sumę w wysokości do 20 zł zamierza przekazać 4 proc. pytanych Polaków. Kwotę od 21 do 50 zł chce ofiarować księdzu 30 proc. respondentów. 35 proc. ankietowanych, czyli najwięcej, wskazało datek od 51 do 100 zł. Tylko 13 proc. zamierza włożyć do koperty od 101 do 200 zł. Od 201 do 300 zł zamierza dać księdzu jedynie 3 proc. ankietowanych. Sumę powyżej 300 zł zadeklarowało z kolei 2 proc. badanych.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Poznania" na Facebooku

W dwóch poznańskich parafiach takich pytań w tym roku nie będzie, bo proboszczowie zrezygnowali z ofiary. Jak wyjaśnił w rozmowie z reporterem Radia ZET proboszcz parafii pw. Świętego Wojciecha w Poznaniu ks. Trojan Marchwiak, pomysł sprawdził się rok temu, a spotkania przebiegły w lepszej atmosferze. Zapadła więc decyzja, aby go kontynuować.

- Te spotkania z ubiegłego roku pozostawiły we mnie bardzo ciepły ślad. Są takie, o jakich zawsze marzyłem, z wymianą myśli. Jest czas, żeby się podzielić różnymi sprawami - mówił duchowny w rozmowie z Krzysztofem Grzędzielskim. Zdradził także, co o nowym pomyśle mówią inni księża. - Są tacy, którzy pomijają to milczeniem, niektórzy podpytują, są też tacy, którzy zachowują bezpieczny dystans wobec tego tematu - dodał.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska/"Głos Wielkopolski"