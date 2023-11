Sukces miejskiego programu in vitro. "Rozpoczęliśmy to po tym, jak rząd PiS wycofał refundację"

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Poznania został zrealizowany w dwóch edycjach. Pierwsza z nich rozpoczęła się w sierpniu 2017 roku i trwała do końca 2020 roku. W ciągu trzech lat na świat przyszło 378 dzieci, w tym aż 25 par bliźniąt. Druga edycja programu rozpoczęła się w styczniu 2021 roku i wciąż trwa. Dotychczas 213 kobiet zaszło w ciąże, urodziło się już 129 dzieci, w tym 7 par bliźniąt oraz trojaczki.

Prace nad naszym programem dofinansowania in vitro rozpoczęliśmy tuż po tym, jak rząd PiS wycofał jego refundację, odbierając wielu rodzinom szansę na posiadanie dziecka - Jacek Jaśkowiak

Według szacunków w Poznaniu z problemem niepłodności zmaga się około 18 tys. osób, które chcą zostać rodzicami. Część z nich kwalifikuje się do leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego i właśnie do tej grupy osób jest skierowany miejski program in vitro.

In vitro w Poznaniu. Miasto dołoży nawet 5 tys. złotych

Miejski program dofinansowania in vitro jest przeznaczony dla par, które spełniają określone wymagania. "Powinny być w związku małżeńskim lub partnerskim, spełniać ustawowe warunki oraz rozliczać podatki w Poznaniu. Wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-43 lata" - czytamy na stronie Urzędu Miasta Poznań.

Miasto zabezpieczyło w budżecie ponad 7,3 mln złotych na realizację każdej z edycji program, czyli po ponad 1,8 mln złotych na każdy rok. Dodatkowo w Poznaniu prowadzony jest program zabezpieczający płodność u chorych onkologicznie mieszkańców i mieszkanek. Zakwalifikowało się do niego już 38 osób, trwa druga edycja.

Dofinansowanie in vitro od rządu. Poznań pomoże mieszkańcom

Jeśli Sejm uchwali dofinansowanie in vitro na poziomie ogólnopolskim, wówczas miasto będzie dążyło do włączenia w zakres rządowego programu tych mieszkańców i mieszkanki, których dotyczy problem niepłodności i którzy będą zainteresowani pomocą. "Kluczową sprawą jest jednak kwestia wejścia w życie przepisów ustawy oraz opracowanie na jej podstawie przez Ministerstwo Zdrowia rządowego programu dofinansowania in vitro, który określi szczegółowe warunki uczestnictwa" - napisano w komunikacie na stronie Urzędu Miasta w Poznaniu.

