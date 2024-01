Jest prawomocny wyrok ws. wójta Suchego Lasu. Chodziło o miliony złotych

Wyrok wydany we wtorek (30.01) przez sąd apelacyjny w Poznaniu jest już prawomocny. Sędzia Henryk Komisarski podkreślił w uzasadnieniu, że sąd II instancji "w pełni podziela argumentację, jaką przy ocenie dowodów, a także przy analizie prawnej przyjął sąd I instancji. Jest to analiza prawidłowa, trafna i wyczerpująco umotywowana".

- W przekonaniu sądu apelacyjnego oskarżyciel publiczny, wnosząc akt oskarżenia o te trzy, powiedziałbym inwestycje, które przeprowadził oskarżony, czyli o kompleks basenowy, o szkołę, a także o parking w Biedrusku, potraktował te inwestycje - w odczuciu sądu - zbyt biznesowo - podkreślił sędzia. Dodał, że działalność organów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, działalność gminy oraz organów ją reprezentujących, nie ma charakteru biznesowego.

- Celem działania tych jednostek, podmiotów, w tym wójta - podobnie jak burmistrza czy prezydenta miasta - nie jest uzyskiwanie zysku ze swojej działalności [...]. To nie jest działalność, która ma przynosić zyski wyrażone w pieniądzu - powiedział sędzia.

Wójt Suchego Lasu uniewinniony przez sąd apelacyjny w Poznaniu

Sąd zaznaczył, że celem działalności oskarżonego i innych osób, które wykonują funkcje publiczne w sektorze samorządu terytorialnego, "jest w rzeczywistości zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, tego lokalnego, rozwiązywanie problemów, które się pojawiają i zyskiem z reguły nie będzie coś, co jest wyrażone w pieniądzu". - Tym zyskiem ma być podnoszenie standardu i dobra społeczności lokalnej. I tym [...] kierował się oskarżony, i nie tylko on, bo i przecież rada gminy, podejmując określone decyzje - dodał sędzia.

Wójtowi Suchego Lasu Grzegorzowi Wojterze przedstawiono łącznie trzy zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy. Sprawa dotyczyła kwestii związanych z parkingiem w Biedrusku, a także z budową szkoły oraz kompleksu basenów w Suchym Lesie. Wójt nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Proces samorządowca toczył się przed poznańskim sądem okręgowym od grudnia 2021 roku. Pod koniec marca 2023 roku sąd okręgowy w Poznaniu uniewinnił go od stawianych mu zarzutów. Apelację od tego orzeczenia do sądu II instancji skierowała prokuratura, domagając się uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Obrona chciała natomiast utrzymania w mocy wyroku sądu okręgowego i odrzucenia apelacji prokuratury.

Źródło: Radio ZET/PAP