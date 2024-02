Wszystko wydarzyło się w nocy 11 grudnia 2023 roku w Kobylnicy pod Poznaniem. Nieznany mężczyzna włamał się do mieszkania oraz sklepu ogólnospożywczego i ukradł przedmioty. Po dwóch udanych kradzieżach z włamaniem próbował dostać się jeszcze do budynku dworca PKP, ale to mu nie wyszło.

"Policjanci ze Swarzędza zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, które zarejestrowały podejrzanego, który może mieć związek z tymi czynami" - napisała podkom. Marta Mróz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna miał na sobie ciemne spodnie oraz jasną kurtkę i czapkę z daszkiem.

Policjanci ze Swarzędza proszą o pomoc w rozpoznaniu mężczyzny

Funkcjonariusze opublikowali w internecie wizerunek mężczyzny, który został zarejestrowany przez kamery monitoringu w sklepie. Policjanci proszą o pomoc wszystkie osoby, które rozpoznają osobę ze zdjęcia lub mają jakiekolwiek informacje na temat tych zdarzeń o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji w Swarzędzu pod numerem telefonu 47 77 148 19 z osobą prowadzącą sprawę lub pod numerem 47 77 148 00 z dyżurnym komisariatu, powołując się na nr sprawy RSD – 1054/23.

Źródło: Radio ZET/Policja